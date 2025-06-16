Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май 2025 года на Красноярской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 13,7%

2025-06-16 10:44
С января по май 2025 года КрасЖД перевезла 103,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Внутренние перевозки составили 41,1 тыс. ДФЭ (+23,2% к январю – маю 2024 года), экспортные - 62,2 тыс. ДФЭ (+8,2%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 13% и достигло 69,3 тыс. ДФЭ (перевезено 1 млн 127 тыс. тонн грузов с ростом на 13,5%).

Также был зафиксирован рост перевозок в контейнерах:

  • цветных металлов – 17 тыс. ДФЭ (рост – в 1,6 раза);
  • химических веществ и соды – 2,9 тыс. ДФЭ (+11,6%);
  • прочих и сборных грузов – 1,5 тыс. ДФЭ (рост – в 1,9 раза);
  • других продуктов питания – 1,5 тыс. ДФЭ (рост – в 1,7 раза);
  • строительных материалов – 1,4 тыс. ДФЭ (+32,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
