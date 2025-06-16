Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 2025 года на территории Восточно-Сибирской железнодорожной линии было устранено 5 незаконных мусорных площадок, расположенных в пределах зоны отчуждения.

2025-06-16 10:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2025 года работники Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали убрали 5 незаконных свалок в Иркутской области и Бурятии. Всего было утилизировано более 30 кубических метров отходов с территорий, находящихся в придорожной зоне. В настоящее время ведется сотрудничество с местными властями и муниципалитетами по вопросу ликвидации еще 14 свалок.

Незаконные свалки возникли из-за неправомерного складирования отходов третьими лицами. Восточно-Сибирская железная дорога напоминает, что загрязнение придорожной зоны представляет угрозу пожарной безопасности и является недопустимым, влекущим за собой административную ответственность.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к пожароопасному сезону на ВСЖД было очищено 130 км придорожной зоны от веток, обрезков деревьев, кустарника, старых шпал и других горючих отходов. Были проредены участки общей площадью 470 гектаров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

