Туристический «Байкальский экспресс» из Иркутска и Улан-Удэ будет курсировать по Кругобайкальской железной дороге в марте

17:10

С 11 марта холдинг «ЖД» запускает туристические поезда выходного дня из Иркутска и Улан-Удэ по Кругобайкальской железной дороге.

Туристические поезда под общим названием «Байкальский экспресс» № 928 и № 929 будут курсировать по двум круговым маршрутам: Иркутск – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск и Улан-Удэ – Слюдянка-1 – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ.

Поезда будут отправляться по пятницам, 11, 18 и 25 марта (в 20:00 – из Иркутска и в 22:26 – из Улан-Удэ, время местное), и возвращаться обратно по воскресеньям. Далее будет изучен спрос и отзывы пассажиров о поездах и рассмотрена возможность их продления.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы за выходные дни можно было не только проехать на поезде на паровозной тяге по Кругобайкальской железной дороге и увидеть ее уникальные архитектурные сооружения, но и успеть насладиться природой Байкала с двух совершенно разных прибрежных точек – со станций Слюдянка и Байкал.

Поездка пройдет в формате «отель на колесах», когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути следования будет обеспечен за счет новейших купейных вагонов, выполненных производителем в виде двухвагонных сцепов. Благодаря новым планировочным решениям для пассажиров организованы дополнительные сервисные зоны. Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалетные комнаты оснащены оборудованием с сенсорными датчиками для бесконтактной подачи воды и сушки рук. В пути будет работать вагон-ресторан, где можно заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты, а также попробовать блюда байкальской кухни.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД» и с помощью официального мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в кассах. Стоимость билета из Иркутска – от 5 818 рублей, из Улан-Удэ – от 8 470 рублей. При покупке билетов онлайн необходимо задать на странице поиска маршрут Иркутск-Пассажирский – Иркутск-Пассажирский-Туристический или Улан-Удэ-Пассажирский – Улан-Удэ-Пассажирская-Туристическая.