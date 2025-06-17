В летний период 2025 года на должности проводников в уральских дальнобойных поездах будут трудиться свыше 1,5 тысяч студентов.

15:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летний сезон 2025 года Уральский отдел Федеральной пассажирской компании намерен нанять более 1,5 тыс. членов молодежной организации «Российские студенческие отряды» на должность проводников. Из них, более 900 студентов будут работать на поездах, следующих от станций Свердловской железнодорожной сети (Екатеринбург и Тюмень) до городов Черноморского побережья и курортов Северного Кавказа, а еще 600 - на поездах, отправляющихся от станций ЮУЖД.

Прежде чем приступить к работе, все студенты проходят медицинскую проверку и обучение на профессию «Проводник пассажирского вагона». В ходе подготовки они приобретают навыки обслуживания клиентов, изучают основы высококачественного сервиса и узнают о различных услугах, предоставляемых пассажирам в поездах дальнего следования.

Со студентами заключаются временные трудовые контракты. Опытные наставники, включая начальников поездов и проводников, становятся кураторами молодежи. Те, кто проявит себя наилучшим образом, получат предложение о постоянной работе в компании.

Холдинг «РЖД» активно сотрудничает с высшими и средними профессиональными учебными заведениями и привлекает студентов для летней работы в подразделениях компании. В этом году почти 9 тыс. студентов пополнят состав проводников поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба СвЖД.