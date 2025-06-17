В столице планируется ремонт станции МЦД-2 "Перерва".

В летний период в столице планируется ремонт остановочного комплекса Курского направления МЖД и МЦД-2 Перерва, который находится на пересечении трех районов - Марьино, Люблино и Печатники.
В рамках большого проекта вместо двух старых платформ будет возведена одна новая, широкая, островного типа с крышей на всю длину для защиты от погодных условий. Размеры платформы составят 276 м в длину и 9 м в ширину.
Для безопасного доступа к платформе и выхода на улицы Иловайская и Шоссейная будет построен крытый мост длиной около 300 м с двумя вестибюлями, где будут расположены кассы, терминалы и санузлы. Все подходы к мосту будут оснащены эскалаторами и лифтами. Общая площадь нового пассажирского комплекса составит около 5 тыс. кв. м.
Строительство новой платформы и моста будет проходить параллельно с работой существующих, что позволит пассажирам продолжать пользоваться станцией, сообщила пресс-служба МЖД.