В течение первых пяти месяцев этого года, через специализированный сервис на веб-сайте ОАО "РЖД", пассажиры Юго-Восточной железной дороги получили обратно более 1,7 тыс. утерянных предметов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых пяти месяцев 2025 года, с помощью специализированного сервиса на официальном веб-сайте ОАО «РЖД», работники железной дороги смогли вернуть пассажирам более 1,7 тысячи забытых вещей в поездах Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживающего участки Юго-Восточной и Приволжской железнодорожных дорог). Это на 30% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Наиболее часто пассажиры забывали документы, банковские карты, наушники, зарядные устройства и одежду.

Напоминаем, что для поиска забытых вещей пассажиры дальнего следования могут использовать специальный сервис на веб-сайте ОАО «РЖД». Для этого нужно заполнить электронную форму в разделе «Поиск забытых вещей». В форме следует указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был приобретен билет. Также необходимо описать потерянные вещи и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После обработки запроса будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Поиск возможен в течение 30 дней с момента начала поездки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.