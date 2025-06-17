Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май 2025 года в пределах Уфимской городской агломерации наблюдался рост объема пассажирских перевозок с использованием пригородных поездов на 14%.

2025-06-17 13:51
С января по май 2025 года субурбанские поезда, следующие по маршруту Дёма – Уфа – Иглино, перевезли 1,1 миллиона пассажиров, что на 14% больше, чем в тот же период 2024 года.

Сейчас в пределах Уфимской городской агломерации функционирует 53 пригородных поезда, из которых 42 – ежедневно, 8 – в рабочие дни, 3 – в выходные. Почти половина всех маршрутов обслуживается современными поездами «Финист» и «Ласточка».

Максимальный рост числа пассажиров был зафиксирован на станции Иглино – в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

Напоминаем, что с 1 января 2025 года граница Уфимской агломерации была расширена до станции Иглино с установлением единого тарифа на участке Дёма – Иглино.

Билеты можно приобрести в субурбанских кассах или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Пассажиры БашППК также могут купить билеты на пригородные поезда через чат-бот в Telegram. С помощью виртуального помощника @bilet_na_elektrichku_bot можно оформить как проездной документ, так и квитанции на провоз багажа и животных. Оплата возможна банковской картой и через SberPay, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

