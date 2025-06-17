Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сертификат соответствия был выдан восьмиосному полувагону "БАМ", созданному по спецификации АО "ФГК".

2025-06-17 13:43
Сертификат соответствия был выдан восьмиосному полувагону
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью увеличения грузоперевозочных возможностей железнодорожных путей, включая Восточный полигон, АО «ФГК» успешно провели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию восьмиосного полувагона модели 12-5992 «БАМ» в габарите Тпр и получили соответствующий сертификат технического регламента Таможенного союза. «БАМ» отличается улучшенными техническими параметрами – грузоподъемностью 151 тонна и объемом кузова 166 кубических метров.

Первый заместитель генерального директора АО «ФГК» Сергей Ефремов отметил: «Мы успешно прошли процесс сертификации восьмиосных полувагонов и приблизились к этапу подготовки к выходу нового подвижного состава на рынок железнодорожных грузоперевозок. Заявленные технические параметры созданного полувагона модели 12-5992 «БАМ» позволят перевозить в поезде из 45 условных вагонов до 6795 тонн груза, что на 27,6% больше, чем в современных полувагонах, используемых сегодня на Восточном полигоне. Таким образом, мы завершили программу сертификации всего восьмиосного подвижного состава, созданного по заказу АО «ФГК», технико-экономические показатели которого в будущем помогут решить комплексную задачу ОАО «РЖД» по проекту развития и увеличения грузоперевозочных возможностей железнодорожной инфраструктуры на ограничивающих направлениях, в первую очередь Восточного полигона».

Напомним, что начало НИОКР по созданию и запуску в производство полувагонов нового поколения было положено в августе 2023 года. Разработкой занималось Уральское конструкторское бюро вагоностроения (ООО «УКБВ»), опытные образцы были изготовлены АО «НПК «Уралвагонзавод» (входит в состав АО «Концерн Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») и представлены в марте 2024 года. Восьмиосный полувагон модели 12-5991 «Урал» получил сертификат соответствия в июне 2025 года.

Восьмиярусная цистерна модели 15-1271 "Находка" была разработана по заказу АО "ФГК". Разработчиком стала компания "РМ Рейл Инжиниринг", а опытный образец был изготовлен АО "Рузхиммаш", которые являются частью "РМ Рейл". Весной 2024 года "Находка" получила сертификат, подтверждающий соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Весной следующего года успешно прошли тестовые перевозки нефтепродуктов на Восточном полигоне.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru