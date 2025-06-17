Сертификат соответствия был выдан восьмиосному полувагону "БАМ", созданному по спецификации АО "ФГК".

13:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью увеличения грузоперевозочных возможностей железнодорожных путей, включая Восточный полигон, АО «ФГК» успешно провели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию восьмиосного полувагона модели 12-5992 «БАМ» в габарите Тпр и получили соответствующий сертификат технического регламента Таможенного союза. «БАМ» отличается улучшенными техническими параметрами – грузоподъемностью 151 тонна и объемом кузова 166 кубических метров.

Первый заместитель генерального директора АО «ФГК» Сергей Ефремов отметил: «Мы успешно прошли процесс сертификации восьмиосных полувагонов и приблизились к этапу подготовки к выходу нового подвижного состава на рынок железнодорожных грузоперевозок. Заявленные технические параметры созданного полувагона модели 12-5992 «БАМ» позволят перевозить в поезде из 45 условных вагонов до 6795 тонн груза, что на 27,6% больше, чем в современных полувагонах, используемых сегодня на Восточном полигоне. Таким образом, мы завершили программу сертификации всего восьмиосного подвижного состава, созданного по заказу АО «ФГК», технико-экономические показатели которого в будущем помогут решить комплексную задачу ОАО «РЖД» по проекту развития и увеличения грузоперевозочных возможностей железнодорожной инфраструктуры на ограничивающих направлениях, в первую очередь Восточного полигона».

Напомним, что начало НИОКР по созданию и запуску в производство полувагонов нового поколения было положено в августе 2023 года. Разработкой занималось Уральское конструкторское бюро вагоностроения (ООО «УКБВ»), опытные образцы были изготовлены АО «НПК «Уралвагонзавод» (входит в состав АО «Концерн Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») и представлены в марте 2024 года. Восьмиосный полувагон модели 12-5991 «Урал» получил сертификат соответствия в июне 2025 года.

Восьмиярусная цистерна модели 15-1271 "Находка" была разработана по заказу АО "ФГК". Разработчиком стала компания "РМ Рейл Инжиниринг", а опытный образец был изготовлен АО "Рузхиммаш", которые являются частью "РМ Рейл". Весной 2024 года "Находка" получила сертификат, подтверждающий соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Весной следующего года успешно прошли тестовые перевозки нефтепродуктов на Восточном полигоне.