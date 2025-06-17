На Южно-Уральской железнодорожной линии были переименованы еще 20 станций и один разъезд.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Южно-Уральская железная дорога продолжает процесс переименования своих объектов, которые ранее были обозначены только числовыми значениями километров. Еще 20 остановок и 1 разъезд пригородных поездов получили новые названия. Для удобства пассажиров, они были названы в соответствии с ближайшими административными или географическими объектами.

На участке между Чурилово и Курганом были переименованы:

остановка 2221 км – в Малое Дюрягино;

остановка 2240 км – в Пристанционный;

остановка 2182 км – в Борки;

остановка 2200 км – в Тукманка;

остановка 2204 км – в Клюквенная.

На участке от Бердяуша до Полетаево-I были переименованы:

остановка 1913 км – в Айский мост;

остановка 1931 км – в 7 жилой участок.

На участке от Полетаево-I до Еманжелинска остановка 23 км получила новое название – Шеинский. На участке от Челябинска-Главного до Еманжелинска остановка 35 км теперь называется Заозёрный.

На участке от Еманжелинска до Золотой Сопки были переименованы:

остановка 43 км – в Ключи;

остановка 47 км – в Кулляр.

На участке от Чурилово до Нижней были переименованы:

остановка 120 км – в Красноармейская Дубровка;

остановка 134 км – в Береговой.

На участке от Карталы-I до Белорецка остановка 16 км теперь называется Краснотал.

На участке от Электростанции до Полевского были переименованы:

остановка 182 км – в Горный;

остановка 187 км – в Аязгулова;

остановка 198 км – в Бажикаева;

остановка 100 км – в Черемшанка;

Разъезд № 98 – в Уфалейка.

На участке от Кургана до Колчедана были переименованы:

остановка 175 км – в Верхний Суварыш;

остановка 184 км – в Боровлянка.

Новые названия остановок начнут использоваться при продаже билетов на пригородные поезда с 23 июня 2025 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.