На Южно-Уральской железнодорожной линии были переименованы еще 20 станций и один разъезд.

Южно-Уральская железная дорога продолжает процесс переименования своих объектов, которые ранее были обозначены только числовыми значениями километров. Еще 20 остановок и 1 разъезд пригородных поездов получили новые названия. Для удобства пассажиров, они были названы в соответствии с ближайшими административными или географическими объектами.
На участке между Чурилово и Курганом были переименованы:
На участке от Бердяуша до Полетаево-I были переименованы:
На участке от Полетаево-I до Еманжелинска остановка 23 км получила новое название – Шеинский. На участке от Челябинска-Главного до Еманжелинска остановка 35 км теперь называется Заозёрный.
На участке от Еманжелинска до Золотой Сопки были переименованы:
На участке от Чурилово до Нижней были переименованы:
На участке от Карталы-I до Белорецка остановка 16 км теперь называется Краснотал.
На участке от Электростанции до Полевского были переименованы:
На участке от Кургана до Колчедана были переименованы:
Новые названия остановок начнут использоваться при продаже билетов на пригородные поезда с 23 июня 2025 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.