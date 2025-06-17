Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная компания Горьковская установила рельсовый автобус для участия в празднике «Фролищенские гостёбы».

2025-06-17 10:52
21-го июня 2025 года на Горьковской железной дороге будет запущен дополнительный рельсовый автобус до поселка Фролищи в Нижегородской области. Здесь состоится XII Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские гостёбы», в организации которого принимает участие АО «ВВППК».

Поезд № 6955/6956 отправится от железнодорожного вокзала города Нижний Новгород в 09:00 и прибудет на станцию Фролищи в 10:28. Во время пути планируются остановки на станциях Дзержинск, Сейма и Ильино. Возвращение для посетителей будет возможно на поезде № 6957/6958, который отправится в 15:49. Поезд сделает остановки на тех же станциях и прибудет в Нижний Новгород в 17:15.

Билеты на эти рейсы продаются с указанием места. Места ограничены. Приобрести проездные документы можно в пригородных кассах или через приложение «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

