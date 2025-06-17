В течение пяти месяцев текущего года на Московской железнодорожной линии было перевезено свыше 600 тысяч тонн контейнеров ДФЭ.

09:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 600 тыс. 247 груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 1,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 326 тыс. 129 ДФЭ, что на 12,4% меньше, чем в январе – мае предыдущего года. В этих контейнерах было перевезено 3,8 млн тонн разнообразных грузов, включая: