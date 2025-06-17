В течение пяти месяцев текущего года на Московской железнодорожной линии было перевезено свыше 600 тысяч тонн контейнеров ДФЭ.
2025-06-1709:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по май 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 600 тыс. 247 груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 1,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 326 тыс. 129 ДФЭ, что на 12,4% меньше, чем в январе – мае предыдущего года. В этих контейнерах было перевезено 3,8 млн тонн разнообразных грузов, включая:
химические и минеральные удобрения – 45 тыс. ДФЭ (-23% по сравнению с январем – маем 2024 года);
строительные материалы – 38 тыс. ДФЭ (-44,4%);
лесоматериалы – 30 тыс. ДФЭ (+1%);
химические продукты и сода – 27,7 тыс. ДФЭ (-12,9%);
металлические изделия – 16,6 тыс. ДФЭ (-23,4%);
потребительские товары – 12 тыс. ДФЭ (-9,7%);
бумага – 10,3 тыс. ДФЭ (+13,3%);
мясо и масло – 9 тыс. ДФЭ (+5,1%);
машины, оборудование, двигатели – 7,2 тыс. ДФЭ (-24,1%);
жмыхи – 6,2 тыс. ДФЭ (+44,2%);
автомобили и запчасти – 3,9 ДФЭ (-53,9%);
нефть и нефтепродукты – 3,8тыс. ДФЭ (-41,7%);
соль – 3,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,5 раза);
мельничные продукты – 2,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,6 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 2,8 тыс. ДФЭ (-16,6%);
черные металлы – 2,4 тыс. ДФЭ (-5,2%);
сахар – 2,1 тыс. ДФЭ (+32%);
прочие продукты питания – 80,7 тыс. ДФЭ (+23,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
