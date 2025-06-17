Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Забайкальская железнодорожная компания приступила к подготовке учебных заведений к предстоящему учебному году.

2025-06-17 09:26
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сезонная акция по подготовке к новому учебному году общеобразовательных и дошкольных учреждений ОАО «РЖД» стартовала на Забайкальской железной дороге.

В течение летних месяцев в рамках капитального ремонта РЖД лицея № 17, расположенного в поселке Ерофей Павлович Амурской области, планируется обновить санузлы, медицинский кабинет, три учебных кабинета на втором этаже, коридор второго этажа и лестничные клетки. В общей сложности, программа ремонта для данного лицея рассчитана на 3 года.

В других учебных заведениях будут проведены работы по плановому текущему ремонту внутренних помещений, фасадов зданий, игровых и спортивных площадок, а также благоустройству территории.

В настоящий момент в РЖД лицеях также происходит пополнение фонда новых учебников и методических пособий, а также закупка лабораторного и спортивного оборудования. Для обеспечения пожарной безопасности, специалисты надзорных органов проведут проверку работы гидрантов, огнетушителей и сигнализации, заземления электрооборудования, а также качества огнезащитной обработки конструкций кровель, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

