Обработка миллионного контейнера произошла на терминале "Белый Раст"

17:20

На торжественном мероприятии, посвященном прибытию миллионного контейнера в терминально-логистический центр «Белый Раст», присутствовали глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров, замминистра транспорта РФ Алексей Шило, лидер Союза китайских бизнесменов в России Чжоу Лицюнь, исполнительный директор АО «Ляонин Порт» Вэй Минхуэй и глава ООО «ТЛЦ «Белый Раст» Цзоу Гуанюй. Кроме того, на церемонии присутствовали руководители российских операторских компаний.

Проект развития ТЛЦ «Белый Раст» осуществляется ОАО «РЖД» в партнерстве с китайской Группой компаний «Ляонин Порт». Миллионный контейнер был доставлен из провинции Ляонин в Китае. Перевозку осуществила компания «РЖД Бизнес Актив» в рамках регулярного сервиса «Москва Express».

«Этот проект с самого начала рассматривался как важная часть развития Московского транспортного узла, способная обеспечить новый уровень логистики в регионе. ТЛЦ «Белый Раст» является одним из ключевых элементов «Стратегии развития холдинга РЖД». Проект осуществляется по указанию лидеров наших стран и служит ярким примером сотрудничества между Россией и Китаем. Миллионный контейнер – это наша новая веха, подтверждающая, что мы движемся в нужном направлении, создаем условия для роста торговли, улучшаем эффективность логистики и укрепляем партнерские отношения между нашими странами. Терминал находится на территории Московской области и вносит значительный вклад в развитие экономики региона», – отметил Олег Белозёров.

«Транспортные и логистические узлы, вроде «Белый Раст», играют важную роль в современной логистической системе. Они не только увеличивают свои возможности, но и улучшают технологии обработки грузов, повышают качество услуг и цифровизируют процессы. Прием миллионного контейнера – это значимый этап, символизирующий достижение операционной зрелости и подтверждающий популярность терминально-логистического центра на рынке. Однако мы видим это событие не как конечную цель, а как новую стартовую точку для движения к следующему уровню: к многократному увеличению объемов, соответствующему международным стандартам и укреплению позиций России как страны с развитой логистикой», – заявил Алексей Шило.

«ТЛЦ «Белый Раст» – это важный совместный проект компаний «Ляонин порт» и ОАО «РЖД» в Подмосковье. Он представляет собой не только один из наиболее значимых логистических инфраструктурных проектов Китая в России, но и является ярким примером сотрудничества между нашими странами. С начала эксплуатации в 2020 году ТЛЦ показал впечатляющие результаты: к 2024 году грузооборот достиг 290 тыс. ДФЭ, что позволило ему войти в число лидеров среди контейнерных терминалов Московского транспортного узла. Эти успехи стали возможными благодаря усердной работе проектной команды и ее высоким управленческим навыкам. Они также ярко иллюстрируют результаты глубокого сотрудничества между Китаем и Россией в рамках инициативы «Один пояс, один путь», – отметил Вэн Минхуэй.

Проект был успешно реализован благодаря эффективному сотрудничеству между ОАО «РЖД» и ГК «Ляонин Порт», прошедшему все стадии - от утверждения и финансирования до строительства и запуска. Первый поезд отбыл с терминала в 2019 году, а в 2020 году ТЛЦ «Белый Раст» принял первый регулярный состав из провинции Ляонин. Сейчас это инфраструктура будущего: современные складские помещения, таможенные возможности, цифровые решения, которые делают терминал ключевым элементом в международных транспортных коридорах.

ТЛЦ «Белый Раст» входит в десятку крупнейших контейнерных площадок России: его обработка оценивается в 400 тыс. ДФЭ в год. Терминал занимает 12% рыночной доли в Московском транспортном узле (занимает третье место среди терминалов узла).