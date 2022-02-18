Дополнительный поезд из Ростова-на-Дону в Розу Хутор назначен на праздничные дни марта

16:14

Для обеспечения перевозок пассажиров в праздничные дни марта Северо-Кавказским филиалом АО «ФПК» назначен дополнительный поезд № 18/17 сообщением Ростов-Главный – Роза Хутор с прицепной группой вагонов сообщением Ростов – Адлер.

Из Ростова-на-Дону состав отправится 5 марта в 21:35 и прибудет в Розу Хутор 6 марта в 10:52. В пути поезд сделает остановки на станциях Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер. В обратный рейс из Розы Хутор состав отправится 8 марта в 17:55 и прибудет в Ростов-на-Дону 9 марта в 08:16.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.