Российские Железные Дороги, ВТБ и Т1 углубят взаимодействие в сфере квантового шифрования информации.

15:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На ПМЭФ-2025, ВТБ и ОАО «РЖД» объявили о расширении сотрудничества в области ИТ с участием холдинга Т1. Новый этап партнерства будет сосредоточен на совместной разработке и внедрении решений в области квантовых коммуникаций, технологии, которая может обеспечить улучшенную защиту данных от текущих и будущих угроз.

Соглашение включает в себя запуск совместного пилотного проекта на основе ВТБ и создание прототипа программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Квантовый криптоанклав» - высокозащищенной платформы нового поколения для конфиденциальной обработки данных и создания моделей машинного обучения в полностью анонимном режиме. Решение основано на совместной разработке ВТБ и МФТИ для безопасного обмена данными между организациями - криптоанклав, который был представлен на рынке в 2023 году и не имеет аналогов в России.

«Квантовый криптоанклав» обеспечит безопасную совместную обработку и использование информации между организациями без риска раскрытия входных данных и с полным контролем исходящего трафика. Прототип основан на технологии квантового распределения ключей, которая делает обмен данными между участниками недоступным для перехвата и взлома. Вся архитектура решения основана на российских технологиях и поддерживает автоматическую фильтрацию, шифрование, передачу и анализ информации.

Квантовые коммуникации являются стратегическим направлением для всех участников договора, открывающим новые горизонты развития. Для ВТБ это важный шаг в процессе цифрового обновления: банк получает возможность не только улучшить кибербезопасность и предложить клиентам более надежные услуги, но и укрепить свои лидерские позиции, активно участвуя в создании отраслевых стандартов. ОАО «РЖД», в свою очередь, предоставляет инфраструктуру для внедрения и тестирования решений на базе квантовых коммуникаций и способствует цифровой трансформации критической инфраструктуры. IT-холдинг Т1 является технологическим союзником проекта, отвечая за разработку и внедрение программно-аппаратного обеспечения.

«РЖД сегодня – это не просто транспортировка грузов, пассажиров и железнодорожная инфраструктура. Мы обладаем одним из наибольших в стране комплексов IT и связи, обширной волоконно-оптической сетью, собственным Центром компетенций по информационной безопасности, активно применяем «сквозные» цифровые технологии. Развитие квантовых коммуникаций является естественным продолжением наших усилий по созданию надежной, устойчивой и высокозащищенной информационно-технологической среды», – заявил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Мы усиливаем защиту данных и доверие клиентов с помощью квантовых технологий. Они поднимают безопасность на новый уровень и создают основу для инновационных финансовых сервисов. Совместный проект с РЖД и Т1 – яркое свидетельство нашей готовности реагировать на технологические вызовы будущего и стремления к лидерству в области цифровых решений», – отметил Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ.

«Квантовые коммуникации рассматриваются нами как ключевое направление для всего ИТ-сектора. В сотрудничестве с ВТБ и РЖД мы не просто разрабатываем инновационный продукт, но и активно формируем новый рынок, где у России есть все возможности для занятия лидирующих позиций. В этом контексте «Квантовый криптоанклав» – это не просто прототип, но уже сегодня готовая основа для практического использования», – отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

В рамках ПМЭФ-2025 партнеры продемонстрировали потенциал технологии квантовых коммуникаций. На стенде ВТБ была показана модель «Квантового криптоанклава» – физический образец платформы, иллюстрирующий принципы ее функционирования. Посетители форума также могли ознакомиться с видеоматериалом о практическом использовании квантовых коммуникаций в разных областях экономики.