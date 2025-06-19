РЖД, Газпром нефть и ВТБ объединили свои знания и опыт для создания систем управления ресурсами.

14:48

ОАО «РЖД», «Газпром нефть» и ВТБ Банк учредили попечительский совет в рамках АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») с целью объединения экспертного знания в области создания проекта национальных Систем управления ресурсами (СУР). Соглашение между компаниями было достигнуто на Петербургском международном экономическом форуме.

Попечительский совет будет определять ключевые направления развития национальных систем управления ресурсами, учитывая требования различных отраслей и существующий опыт в области железнодорожного транспорта, топливно-энергетического комплекса, финансового сектора, логистики и других сфер.

Партнерское соглашение направлено на улучшение конкурентоспособности национальных предприятий путем формирования требований к созданию цифровой платформы и стандартизации подходов к управлению ресурсами на национальном уровне.

Ранее, на начальном этапе, АНО «НЦК ИСУ» разработала архитектуру СУР и составила техническое задание для ее разработчиков, включая компанию «1С». АНО «НЦК ИСУ» также готова к общению с поставщиками для расширения ассортимента национальных решений класса СУР.

Олег Белозёров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»:

«Мы убеждены, что совместная работа над системой управления ресурсами позволит внедрить лучшие практики управления логистикой и безопасностью, а также ускорит цифровую трансформацию всей транспортной системы страны. В частности, в рамках деятельности АНО «НЦК ИСУ» нам удалось объединить требования крупнейших заказчиков для доработки ядра продукта компании 1С. Теперь все могут использовать эти наработки вместе с другими стандартами новой национальной платформы, чтобы интегрировать ее в свою инфраструктуру или создавать аналогичные решения».

Андрей Костин, глава Банка ВТБ:

"ВТБ принимает участие в попечительском совете, поддерживая ключевой ИТ-проект страны и внося свой вклад в развитие национальных цифровых платформ. Важно совместно, учитывая опыт различных сфер, разрабатывать методику для создания национальных систем управления ресурсами. Это будет основой для взаимодействия между всеми участниками рынка. Мы видим в этом стимул для создания и внедрения современных инструментов управления финансами и рисками на основе отечественных решений. Наше сотрудничество будет способствовать развитию цифровой экономики России".

Александр Дюков, глава «Газпром нефти»:

"Создание и внедрение национальной СУР-платформы - это уникальный проект, который имеет большое значение для будущего развития экономики страны. Россия должна иметь свой собственный высококачественный и высокотехнологичный продукт в этой области, который превосходит зарубежные аналоги по своим характеристикам. В создание национальной СУР-платформы включен целый ряд компаний. Наше сотрудничество с РЖД и ВТБ в рамках этого проекта важно как с точки зрения объединения компетенций, так и для установления единых стандартов при создании продукта, учитывая особенности различных отраслей экономики".