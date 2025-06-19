На Куйбышевской железнодорожной линии, сервисные центры с января по май 2025 года привлекли 159 новых пользователей.

14:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники сервисных центров ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге за пять месяцев 2025 года привлекли 159 новых клиентов для грузоперевозок. Это позволило увеличить объем перевозимых грузов на 769,2 тыс. тонн.

В процессе работы было обработано 511 входящих запросов, большая часть из которых касалась организации перевозок, комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузки и выгрузки на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также транспортировки небольших партий грузов.

На сегодняшний день более 1,3 тыс. клиентов Куйбышевской железной дороги используют автоматизированную систему (АС «ЭТРАН») для оформления перевозочных документов. За пять месяцев 2025 года к этой системе присоединились 18 грузоотправителей и грузополучателей, работающих на территории обслуживания КбшЖД.

Также, более 1,8 тыс. пользователей железнодорожных услуг (организаций КбшЖД) пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД». С января по май 2025 года к этому сервису присоединились 111 новых клиентов.

Центры продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузоперевозок функционируют на Куйбышевской железной дороге с 2017 года. Это многофункциональные центры, которые объединяют все ресурсы транспортно-логистических подразделений компании и работают по принципу «одного окна».

На Куйбышевской железной дороге функционируют 12 офисов по продаже услуг в городах Самара, Сызрань, Уфа, Салават, Белорецк, Пенза, Ульяновск, Бугульма, поселке Круглое Поле и на станциях Безымянка, Жигулевское Море, Белинская, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.