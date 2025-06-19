Российские железные дороги и СИБУР достигли соглашения о расширении взаимодействия в сфере использования полимерных и композитных материалов.

14:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках ПМЭФ-2025, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» заключили договор о совместной работе в сфере использования и развития полимерных и композитных материалов в железнодорожной индустрии.

Заместитель генерального директора и главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев, а также член правления и исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович подписали данный документ.

Обе компании намерены сотрудничать в реализации проектов по внедрению новаторских технических средств, технологий и материалов, а также помогать в проведении научных исследований и опытно-конструкторских работ. Применение полимерных и композитных материалов позволяет уменьшить вес изделий, увеличить их прочность и расширить температурный диапазон использования.