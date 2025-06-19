Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На территории некоторых областей Куйбышевской железнодорожной сети будет осуществляться постоянная бесплатная перевозка спортивного оборудования в пригородных электропоездах.

2025-06-19 14:12
В поддержку здорового стиля жизни, в пригородных поездах на территориях Башкортостана, Мордовии, а также Ульяновской и Пензенской областей предоставляется возможность бесплатного транспортирования спортивного оборудования круглый год. С начала 2025 года этой услугой воспользовались более 6,1 тыс. пассажиров.

Бесплатно можно перевозить велосипеды и самокаты/электросамокаты при условии их размещения в тамбурах поездов.

Это специальное предложение доступно всем пассажирам пригородных поездов, при этом один пассажир может бесплатно перевозить не более одного комплекта спортивного оборудования, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

