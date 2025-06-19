Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги и VK пришли к соглашению о разработке цифровых услуг.

2025-06-19 14:06
Сервисы социальной сети VK будут применяться ОАО «РЖД» для взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС), хранения информации и общения с пассажирами.

Соглашение об этом было подписано между ОАО «РЖД» и ООО «Компания ВК» во время Петербургского международного экономического форума. Документ подписали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

В рамках сотрудничества, РЖД будут работать над улучшением системы взаимодействия с ФНС, используя платформу для налогового мониторинга VK Tax Compliance, включая интеграцию с АИС «Налог-3». Кроме того, железнодорожный холдинг сможет ускорить время транзакций в системе АСУ «Экспресс» нового поколения (которая управляет большинством процессов пассажирского комплекса) благодаря решению класса middleware для ускорения ИТ-систем и обработки данных Tarantool от VK Tech.

Также, в ОАО «РЖД» рассматривают возможность использовать VK Мессенджер и маркетинговую платформу VK CXhub для общения с пассажирами, увеличения онлайн-продаж и улучшения клиентского опыта. Компании продолжат сотрудничество в рамках импортозамещения на основе технологических решений VK Tech, включая внедрение корпоративной почты от VK WorkSpace, хранение данных с помощью технологии S3 и анализ бизнес-процессов с использованием решения VK Process Mining.

