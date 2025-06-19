Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Банк ВТБ и РЖД объединят усилия для реализации общественных инициатив.

2025-06-19 13:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках ПМЭФ-2025, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и Публичное акционерное общество Банк ВТБ заключили договор о совместной работе по вопросам реализации общественных проектов.

Сергей Саратов, заместитель главы ОАО «РЖД», и Илья Ермаков, руководитель отдела корпоративных продаж и вице-президент Банка ВТБ, подписали документ от своих организаций.

Согласно подписанному соглашению, ВТБ будет поддерживать важные для холдинга общественные и социально значимые события, включая международный футбольный фестиваль «Локобол-РЖД», форум волонтеров и открытие «Станций добра» в различных регионах России, объединяя сотрудников двух крупнейших организаций, желающих участвовать в волонтерской деятельности и социальных проектах. ВТБ также будет партнером финала чемпионата профессионалов РЖД в 2025 году. Важным аспектом сотрудничества будет оказание помощи работникам компании, участвующим в СВО, и их семьям.

«Углубление взаимодействия с ВТБ в рамках социальных программ позволит поднять уровень поддержки наших сотрудников. Совместные проекты предоставят дополнительные возможности для профессионального и личностного развития работников железной дороги, а также сделают значительный вклад в реализацию национальных проектов», - заявил заместитель генерального директора РЖД Сергей Саратов.

Банк продолжит реализацию программы льготной ипотеки для работников железной дороги, а также поддержку образовательных и профессионально-ориентированных проектов компании. Среди них - детские железные дороги, молодежные площадки и обучающие центры профессиональных квалификаций.

