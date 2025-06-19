РЖД и СКБ Контур совместно работают над цифровизацией железнодорожной отрасли.

13:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и СКБ Контур было подписано в рамках ПМЭФ-2025. Обе компании намерены совместно работать над созданием цифровых решений, способствующих ускорению процесса цифровой трансформации в железнодорожной отрасли.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных стали подписантами данного документа.

Планы сторон включают разработку и внедрение передовых российских технологий для транспортной сферы, проведение тестов ИТ-решений на объектах РЖД и их адаптацию под конкретные задачи.

Основным направлением сотрудничества станет улучшение системы электронного документооборота (ЭДО), включая обучение персонала ОАО «РЖД» работе с обновленной системой. Также планируется автоматизация расчетов с поставщиками и партнерами холдинга для упрощения и ускорения финансовых операций.