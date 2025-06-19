Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги и Федеральная служба по интеллектуальной собственности оформили план взаимодействия.

2025-06-19 12:23
В ходе Петербургского международного экономического форума, который прошел 19 июня, была подписана дорожная карта. Она содержит планы сотрудничества между ОАО «РЖД» и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на период 2025–2027 годов.

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев и глава Роспатента Юрий Зубов подписали данный документ.

Соглашение предполагает совместную работу сторон, включая проведение общих мероприятий, а также ежегодное обучение персонала ОАО «РЖД» в области управления инновациями и интеллектуальной собственностью.

В документ также включено сотрудничество по вопросу реализации пилотного проекта коммерциализации портфеля интеллектуальной собственности ОАО «РЖД» на параллельных рынках.

Более того, стороны согласовали проведение рабочих встреч по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью, и цифровизацией информационного обмена. В рамках дорожной карты также предусмотрено участие в обсуждении предложений по улучшению законодательной базы в области защиты результатов интеллектуальной деятельности.

