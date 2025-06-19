Транспортировка нагруженных контейнеров по Октябрьской железной дороге в период с января по май текущего года достигла 243,8 тыс. ДФЭ.

Объем перевозок грузовых контейнеров по Октябрьской железной дороге во всех форматах сообщений сократился в период с января по май 2025 года на 0,9%, составив 243,8 тыс. ДФЭ (было перевезено 5,6 млн тонн грузов, что на 2,5% больше), включая:

химические и минеральные удобрения – 108,8 тыс. ДФЭ (снижение на 0,2%);

бумагу – 34,6 тыс. ДФЭ (рост на 7,4%);

лесные грузы – 22,3 тыс. ДФЭ (увеличение на 26,8%);

автомобили и комплектующие – 8,8 тыс. ДФЭ (падение на 26,4%);

цветную руду и серное сырье – 8,6 тыс. ДФЭ (сокращение на 9,9%);

химикаты и соду – 8,9 тыс. ДФЭ (уменьшение на 3,6%);

строительные грузы – 7,4 тыс. ДФЭ (снижение на 18,6%);

цветные металлы – 4,6 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза).

С января по май 2025 года по Октябрьской железной дороге было перевезено 475,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,8% меньше, чем в тот же период прошлого года. Включая внутренние перевозки, было отправлено 172,4 тыс. ДФЭ (снижение на 14,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.