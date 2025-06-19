Транспортировка нагруженных контейнеров по Октябрьской железной дороге в период с января по май текущего года достигла 243,8 тыс. ДФЭ.
2025-06-1911:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Объем перевозок грузовых контейнеров по Октябрьской железной дороге во всех форматах сообщений сократился в период с января по май 2025 года на 0,9%, составив 243,8 тыс. ДФЭ (было перевезено 5,6 млн тонн грузов, что на 2,5% больше), включая:
химические и минеральные удобрения – 108,8 тыс. ДФЭ (снижение на 0,2%);
бумагу – 34,6 тыс. ДФЭ (рост на 7,4%);
лесные грузы – 22,3 тыс. ДФЭ (увеличение на 26,8%);
автомобили и комплектующие – 8,8 тыс. ДФЭ (падение на 26,4%);
цветную руду и серное сырье – 8,6 тыс. ДФЭ (сокращение на 9,9%);
химикаты и соду – 8,9 тыс. ДФЭ (уменьшение на 3,6%);
строительные грузы – 7,4 тыс. ДФЭ (снижение на 18,6%);
цветные металлы – 4,6 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза).
С января по май 2025 года по Октябрьской железной дороге было перевезено 475,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 1,8% меньше, чем в тот же период прошлого года. Включая внутренние перевозки, было отправлено 172,4 тыс. ДФЭ (снижение на 14,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.