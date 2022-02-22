Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

23 февраля электропоезда на Красноярской железной дороге будут курсировать по измененному расписанию

2022-02-22 09:40
23 февраля электропоезда на Красноярской железной дороге будут курсировать по измененному расписанию
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В праздничный выходной день, 23 февраля, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание электропоездов. Городские и пригородные электрички будут курсировать по маршрутам Красноярской железной дороги по расписанию субботнего дня, кроме электропоездов Красноярск – Мана – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 09:58) и Красноярск – Иланская – Красноярск (отправление со станции Красноярск в 18:26) – в этот день они будут отменены.

Изменения не коснутся пригородных поездов Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Ачинск-1 – Лесосибирск, Решоты – Чунояр, Боготол – Чернореченская в Красноярском крае, а также электричек Абаканского региона КрасЖД (Хакасия, Кемеровская область).

Время указано местное.

Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00, а также на официальном сайте АО «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

