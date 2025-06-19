РЖД, FESCO и «ФосАгро» провели испытательные транспортировки контейнеров по маршрутам БРИКС.

11:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе Делового форума БРИКС на ПМЭФ-2025, посвященного обсуждению укрепления деловых связей стран Объединения в новом формате, были подведены итоги пробных отправок контейнеров по маршрутам БРИКС.

Эти отправки являются практическим воплощением работы, проведенной в соответствии с рекомендациями Делового совета БРИКС, представленными на саммите в Казани в октябре 2024 года.

Компании холдинга «РЖД» (АО «РЖД Логистика», АО «РЖД Бизнес Актив»), Транспортная группа FESCO, ПАО «ФосАгро» и компании из других стран Объединения выступили в качестве операторов контейнерных перевозок.

Контейнеры были отправлены в Индию и ЮАР (по маршруту № 1 коридор «Север – Юг» с учетом морского плеча), в Китай (по маршруту № 2 «Восток – Запад»), в Индию и ОАЭ (по маршруту № 3 через порты Азово-Черноморского бассейна) и в Бразилию (по маршруту № 4 через порты Северо-Запада).

Маршруты были классифицированы в 2024 году рабочей группой по инфраструктуре, транспорту и логистике Делового совета БРИКС. Их развитие является одним из ключевых условий для улучшения логистической связности стран БРИКС.

«Наша цель – вместе с партнерами пройти маршрут, объективно отмечая препятствия на пути груза и разрабатывая предложения по их устранению. Это поможет нам всем адаптироваться к растущему грузопотоку между странами БРИКС», – заявил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.

Результаты этой работы станут основой для обновленного Обзора транспортных барьеров БРИКС, который предполагается обсудить на мероприятиях Делового Совета в рамках предстоящего в июле саммита в Бразилии.