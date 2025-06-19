ОАО "РЖД" представит новые способы для расширения транспортировки товаров малых и средних бизнесов

ПАО «Российские железные дороги», Корпорация поддержки малого и среднего бизнеса и Всероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» планируют укрепить сотрудничество в целях увеличения объемов железнодорожных перевозок грузов от малых и средних предприятий (МСП).

Соответствующую стратегию развития подписали на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме глава ПАО «РЖД» Олег Белозёров, руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич и глава «Опоры России» Александр Калинин.

Согласно этому документу, ПАО «РЖД» будет предоставлять информацию о новых транспортных и логистических услугах и маршрутах, которые наиболее подходят для клиентов из сектора МСП, а также предложит организацию комбинированных ускоренных перевозок грузов через сервис «Грузовой экспресс».

«Улучшая логистические процессы на железнодорожном транспорте для МСП, мы создаем для этого сектора реальные конкурентные преимущества как на внутреннем рынке, так и на основных экспортных маршрутах», – заявил Олег Белозёров.

ПАО «РЖД» занимает одно из ведущих мест среди компаний с государственным участием по объему закупок у малого и среднего бизнеса. По итогам 2024 года он составил около 932 млрд рублей.

В рамках реализации стратегии развития ПАО «РЖД», Корпорация МСП и «Опора России» проведут обучающие семинары для представителей МСП и самозанятых граждан по вопросам участия в закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

«Малые и средние предприятия получают надежный и большой рынок сбыта через закупки у крупных компаний с государственным участием. Для роста и прогресса МСП критично иметь долгосрочный гарантированный заказ. РЖД уже много лет являются одним из ведущих государственных заказчиков для малого и среднего бизнеса, увеличивая объем и ассортимент закупаемых товаров. План действий включает в себя ряд мер для расширения доступа МСП к закупкам у крупных заказчиков в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. Особое внимание будет уделено малым технологическим компаниям, которые сегодня являются важным участником на рынке отечественных технологий», - отметил Александр Исаевич.

«Расширение доступа МСП к закупкам у крупных компаний, включая РЖД, безусловно, стимулирует их работу и положительно влияет на развитие компаний за счет увеличения объемов продаж. В текущих экономических условиях это просто необходимо. В рамках подписанного документа «Опора России» будет информировать предпринимателей о новых транспортно-логистических маршрутах, актуальных для сегмента МСП, а также сообщать РЖД о проектах, реализуемых предприятиями малого и среднего бизнеса, которые могут привести к значительному увеличению объемов железнодорожных перевозок», - сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.