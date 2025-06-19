Финансовый университет и РЖД планируют совершенствовать технологии квантовых связей в области банковских и финансовых услуг.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Соглашение о сотрудничестве в области квантовых коммуникаций было подписано между ОАО «РЖД» и ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Подписание произошло на ПМЭФ-2025 на площадке ОАО «РЖД».

Партнеры намерены осуществить пилотный проект по внедрению технологий квантовых коммуникаций между информационными системами государственных структур и банков, используя магистральную квантовую сеть ОАО «РЖД». В результате проекта планируется создание стандартных требований и рекомендаций для дальнейшего использования квантовых коммуникаций в финансовой сфере.

Кроме того, компании согласились проводить совместные научные исследования и опытно-технологические работы.

«В РЖД мы уже применяем квантовые коммуникации, так как одна из ключевых задач компании – обеспечение максимальной защиты наших информационных систем и перспективных направлений. Такой подход используется и другими участниками рынка для передачи информации, требующей сохранения конфиденциальности. Благодаря сотрудничеству с Финансовым университетом в рамках пилотного проекта мы сможем создать отраслевые требования и рекомендации, что позволит распространить технологию на другие компании финансового сектора», – заявил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Заключение договора о взаимодействии в сфере квантовых связей между Финансовым университетом и ОАО «РЖД» является значимым этапом для образовательного учреждения в контексте работы над развитием технологий защищенных квантовых систем передачи информации в нашем государстве. Реализация поставленных целей в рамках пилотного проекта поможет созданию практического опыта использования основных достижений в области защиты данных на основе технологии квантового распределения ключей в государственных структурах и финансовом секторе, что в конечном итоге приведет к улучшению уровня защиты информации и безопасности функционирования в общем. Мы убеждены, что область применения квантовых технологий в ближайшее время будет расширяться, предоставляя новые возможности пользователям и открывая новые рынки российским компаниям», – заявил ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Станислав Прокофьев.