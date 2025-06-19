Договор о взаимодействии был подписан между Российскими Железными Дорогами и Министерством природных ресурсов.

10:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе ПМЭФ-2025 Российские железные дороги (РЖД) и Министерство природных ресурсов и экологии РФ подписали договор о сотрудничестве в области природоохраны и защиты окружающей среды, включая особо охраняемые природные территории федерального уровня. Документ подписали глава РЖД Олег Белозёров и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«Железнодорожные пути пересекают или соприкасаются с 114 особо охраняемыми природными территориями. Среди них есть как федеральные заказники, заповедники, национальные парки, так и региональные. Экологическое соглашение поможет найти способы минимизации вреда для охраняемых территорий и уменьшить негативное влияние транспортной инфраструктуры на окружающую среду», – заявил Александр Козлов.

«РЖД продолжают придерживаться принципов бережного обращения с природой. Новые и текущие проекты компании способствуют достижению национальных экологических целей», – подчеркнул Олег Белозёров.

Стороны также считают важным развивать систему экологического образования для жителей и посетителей особо охраняемых природных территорий федерального значения.