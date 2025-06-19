Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Министерство культуры России и РЖД достигли соглашения о совместной реализации проекта по восстановлению Музыкального вокзала в Павловске.

2025-06-19 10:29
На XXVIII Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» и Минкультуры РФ заключили договор о совместной работе над проектом «Возрождение Музыкального вокзала в Павловске».

Документ подписали глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров и министр культуры России Ольга Любимова.

Соглашение означает совместную работу над планом восстановления Музыкального вокзала в Павловске, который является уникальным памятником культуры. Стороны согласились о полноценном сотрудничестве, включая обмен архивами и проведение совместных экспертных заседаний.

Такой глубокий подход позволит сочетать сохранение исторического наследия с новейшими технологиями и современными художественными направлениями.

