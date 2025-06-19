Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время июньских торжеств, около 650 тысяч пассажиров были транспортированы по Горьковскому шоссе.

2025-06-19 10:16
Во время праздничного периода с 11 по 15 июня 2025 года, с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено близко 650 тыс. пассажиров с помощью поездов дальнего следования и пригородного транспорта. Это на 1,7% больше, чем в тот же период 2024 года.

Пригородные поезда использовали примерно 486 тыс. людей (это соответствует уровню предыдущего, високосного, года), в дальнем следовании было перевезено 160 тыс. пассажиров (+19,4%).

«В летний сезон спрос на пассажирские перевозки обычно увеличивается. В это время на Горьковской железной дороге назначаются дополнительные «дачные» электрички по наиболее популярным маршрутам. Поездки в Москву и Санкт-Петербург традиционно пользуются большим спросом в дальнем следовании», – заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Так, поездами дальнего следования, которые связывают Москву с Нижним Новгородом, было отправлено 26,3 тыс. людей, с Казанью – 9,3 тыс., с Кировом – 4,6 тыс., с Ижевском – 2 тыс.

Стоит отметить спрос на поездки в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода (3,3 тыс. пассажиров), Казани (1,4 тыс.) и Кирова (1,4 тыс.), а также между столицей Приволжья и городом на Вятке (2,4 тыс.), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

