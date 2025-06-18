На железнодорожной линии Свердловска к началу летнего периода было создано свыше 1 тыс. км минерализованных противопожарных зон.

15:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной магистрали было создано более 1 тыс. км минерализованных полос вдоль путей для предотвращения пожаров во время сухой и жаркой погоды, когда увеличивается вероятность возгорания травы, кустарников, деревьев и торфяников.

Особое внимание уделяется очистке земельных участков, которые находятся рядом с лесными массивами и особо охраняемыми природными территориями, где железная дорога имеет прямое соприкосновение. Эти полосы помогут предотвратить распространение возможных лесных пожаров на инфраструктуру железнодорожной магистрали.

Продолжается процесс очистки полосы отвода железной дороги от потенциально горючих материалов (остатки после рубки деревьев, старые деревянные шпалы), на протяжении более 500 км удалена сухая древесно-кустарниковая растительность.

Для обеспечения защиты инфраструктуры СвЖД от пожаров на ключевых станциях магистрали размещено 21 пожарное поездное формирование: 8 – в Свердловской области, 5 – в Пермском крае, 4 – в Тюменской области, по 2 – в ХМАО-Югре и ЯНАО. На летний период в состав спецпоездов включены дополнительные цистерны для хранения воды. Запас огнетушащих средств, пенообразователя, горюче-смазочных материалов пополнен, проверены состояние согласованных источников воды и доступность мест для заправки поездов водой. Для дежурных бригад пожарных создан запас продуктов питания и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы. Проводятся пожарно-тактические учения и специальные тренировки для отработки действий в чрезвычайных ситуациях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.