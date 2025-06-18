С момента начала года на железнодорожных переездах Южно-Уральской железной дороги было зарегистрировано 4 аварии.

С начала года на переездах Южно-Уральской железной дороги произошло 4 аварии. Все они были вызваны нарушением водителями ПДД.

Два инцидента произошли в Челябинской области. На участке между станциями Ишалино и Ессаульская водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 7026/7006, следовавшим по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Никто не пострадал, но поезд опоздал на 20 минут. Второй случай произошел на участке Челябинск – Полдневая, где грузовик выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на экстренное торможение, столкновение не удалось предотвратить.

Еще два ДТП случились в Оренбургской области на участке Дубиновка – Кувандык. Водители не обратили внимание на световую и звуковую сигнализацию на переезде, выехали на рельсы и столкнулись с грузовыми поездами.

За первые 5 месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге дежурные по переездам зафиксировали 60 нарушений ПДД водителями. Соответствующие данные были переданы в ГИБДД.

Хотим напомнить, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если виден приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.