Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала года на железнодорожных переездах Южно-Уральской железной дороги было зарегистрировано 4 аварии.

2025-06-18 14:04
С момента начала года на железнодорожных переездах Южно-Уральской железной дороги было зарегистрировано 4 аварии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года на переездах Южно-Уральской железной дороги произошло 4 аварии. Все они были вызваны нарушением водителями ПДД.

Два инцидента произошли в Челябинской области. На участке между станциями Ишалино и Ессаульская водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 7026/7006, следовавшим по маршруту Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Никто не пострадал, но поезд опоздал на 20 минут. Второй случай произошел на участке Челябинск – Полдневая, где грузовик выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на экстренное торможение, столкновение не удалось предотвратить.

Еще два ДТП случились в Оренбургской области на участке Дубиновка – Кувандык. Водители не обратили внимание на световую и звуковую сигнализацию на переезде, выехали на рельсы и столкнулись с грузовыми поездами.

За первые 5 месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге дежурные по переездам зафиксировали 60 нарушений ПДД водителями. Соответствующие данные были переданы в ГИБДД.

Хотим напомнить, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если виден приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru