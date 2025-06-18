На Железной дороге Москвы в Тульском регионе произошло переименование 22 станций.

22 станции на Московской железной дороге, расположенные в Тульской области, получили новые названия. Ранее их имена были обозначены числами, соответствующими километрам. Новые названия были выбраны с учетом географических объектов или других мест, находящихся поблизости.

Таким образом, о. п. 132 км теперь носит название Александровка, о. п. Платформа 153 км стала Простором, о. п. Платформа 191 км переименована в Родничок, о. п. 289 км - в Скуратовский Лес, о. п. 309 км - в Сежу, о. п. 318 км - в Новосельский, путевой пост 205 км - в Шатовский, о. п. 255 км - в Южную, о. п. 268 км - в Кузовку, о. п. 278 км - в Алексеевку, о. п. 290 км - в Крутой Верх, о. п. 293 км - в Лунёвку, о. п. 305 км - в Раздольное, о. п. 313 км - в Каменку, о. п. 325 км - в Николаевку, о. п. 332 км - в Поддолгое, о. п. 335 км - в Гремучий, о. п. Платформа 81 км - в Зеленую Рощу, о. п. 147 км - в Брусы, о. п. 293 км - в Умрышенки, о. п. 298 км - в Берёзово, о. п. 275 км - в Садоводный, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.