С 2025 года работники железной дороги из Калининграда провели ремонтные работы на 6-ти железнодорожных переездах.

2025-06-18 12:01
В первой половине 2025 года работники Калининградской железной дороги провели ремонтные работы на 6 железнодорожных переездах.

В частности, на трех из них были заменены рельсовые решетки и резиновые покрытия, а на остальных были отремонтированы участки автомобильных дорог и выполнен ямочный ремонт. Среди отремонтированных объектов были переезды с интенсивным движением в направлении Светлогорска, а также в Советске и Калининграде.

К концу 2025 года планируется провести ремонтные работы еще на 15 переездах в Калининградской области, включая станции Гурьевск-Новый и Советск, где будет выполнен капитальный ремонт.

В 2024 году на Калининградской железной дороге было отремонтировано 17 железнодорожных переездов, включая 4 капитальных ремонта, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

