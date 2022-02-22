Расписание нескольких электричек Павелецкого направления Московской магистрали изменится в марте в связи с модернизацией объектов энергообеспечения станции Домодедово

10:25

С 1 по 15 марта железнодорожники продолжат работы по модернизации объектов энергообеспечения на станции Домодедово. Работы пройдут преимущественно в ночное время – с 00:30 до 04:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время. В связи с этим у нескольких электричек Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия. Кроме того, 1-3, 7-9 и 13-15 марта электропоезд № 6635 Москва – Домодедово отправлением в 00:25 выведен из расписания, а поезд № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) 1-2, 6-8 и 12-14 марта проследует до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.