С начала текущего года и до мая, ретропоезд в Арзамас доставил свыше 8,5 тыс. путешественников.

10:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года туристический ретро-поезд, следующий по маршруту Нижний Новгород - Арзамас на паровой тяге, перевез более 8,5 тысяч пассажиров, совершив за это время 76 рейсов.

Поезд состоит из старинного паровоза и современных комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Пассажирам предоставлены кресла с регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Туристам предоставляется возможность посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, включая дом-музей А. М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мультимодальный маршрут Нижний Новгород - Большое Болдино также пользуется популярностью среди туристов. За указанный период им воспользовались более 2,5 тысяч человек. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до известного села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино" является наиболее известным пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения.

Также востребован тур для организованных школьных групп на ретропоезде до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги. За этот период тур посетили более 630 школьников.

Отметим, что за период с января по май 2025 года туристическими поездами пригородного сообщения АО "ВВППК", курсирующими по Горьковской железной дороге в Нижегородской области, воспользовались 13,4 тысяч пассажиров.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», по телефону клиентской поддержки ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, в информационных службах на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.