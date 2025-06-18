Завершение работ по благоустройству площади у вокзала Рузаевка на Куйбышевской железнодорожной линии.

09:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В городе Рузаевка прошло торжество по случаю открытия обновленной привокзальной площади после проведения капитального ремонта. В событии участвовали представители Куйбышевской железнодорожной магистрали и главы правительства Республики Мордовия.

В процессе благоустройства была заложена новая брусчатка, имитирующая мостовую начала 20-го века. Кроме этого, на площади были созданы зеленые зоны, живописная изгородь, цветник, установлены парковые качели и обновлена доска почета, на которой вечно запечатлены имена 16 известных земляков.

Привокзальная площадь является одним из ключевых общественных мест города, создающим первое впечатление у пассажиров, прибывающих в Рузаевку по железной дороге. В результате всестороннего благоустройства площадь преобразилась, приобрела современный вид и сохранила свою историческую значимость. В частности, на своем прежнем месте остался памятник машинисту, который был установлен здесь в 2015 году.

Открытие обновленной привокзальной площади стало значимым событием для города и всего региона. Стоит отметить, что железнодорожный вокзал Рузаевка является крупным мультимодальным транспортно-пересадочным узлом Республики Мордовия, которым пользуются местные жители, туристы и гости региона.

Куйбышевская железная дорога продолжает целенаправленную работу по улучшению пассажирской инфраструктуры, создавая безопасные, эстетически привлекательные и комфортные пространства для пассажиров и посетителей вокзалов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.