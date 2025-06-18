Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Инициатива "Осторожно, переезд!" будет проведена на Московской железнодорожной линии с 18-го по 27-е июня 2025 года.

2025-06-18 09:35
Инициатива
С 18-го по 27-е июня 2025 года на территории Московской железной дороги будет проходить десятидневная акция под названием «Внимание, переезд!». Ее цель - предупреждение и уменьшение числа аварий на железнодорожных переездах.

В ходе мероприятия сотрудники железной дороги вместе с транспортной полицией будут проводить проверки, целью которых является выявление нарушений ПДД на переездах. Особое внимание будет уделено взаимодействию с автотранспортными компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки.

С начала 2025 года на МЖД зарегистрировано 16 столкновений автомобилей с поездами. В тот же период предыдущего года было зафиксировано 11 ДТП.

Основной причиной аварий является нарушение водителями ПДД, включая объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работающих запрещающих сигналах.

Московская железная дорога призывает водителей строго следовать ПДД при пересечении железнодорожных переездов. Важно помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно. Нарушая правила, водители рискуют не только своей жизнью, но и жизнями пассажиров поездов, работников локомотивных бригад и дежурных по переезду, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

