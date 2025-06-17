Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Главная дорога Горьковская устроила новую линию "грузового скоростного поезда" из региона Киров.

2025-06-17 14:48
Главная дорога Горьковская устроила новую линию
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Грузовой экспресс» был направлен по новому маршруту от станции Яр в Кировской области до станции Тихоново в Республике Татарстан по Горьковской железной дороге.

Поезд состоял из 57 вагонов, загруженных лесоматериалами общим весом примерно 3,5 тыс. тонн. Эти материалы будут использоваться для производства МДФ панелей, ламината и других товаров. Особенностью этого отправления является то, что вагоны были загружены на 11 различных станциях Кировской области. Они по отдельности прибывали на базовую станцию Яр, где были объединены в один состав согласно специально разработанному расписанию.

Сервис «Грузовой экспресс» был представлен на собрании руководителей Горьковской железной дороги с представителями лесоперерабатывающего комплекса Кировской области в начале мая 2025 года.

«В ходе встречи мы смогли договориться с одним из главных покупателей – переработчиком низкосортной древесины и организовать отправку груза по расписанию на станцию Тихоново Куйбышевской железной дороги. Следующим шагом будет отправка пустых вагонов обратно, что позволит создать кольцевой маршрут», – заявил директор Кировского агентства фирменного транспортного обслуживания Павел Земцов.

Лесные угодья в Кировской области занимают более 7,5 млн га, что составляет 62,5% всей территории региона. Этот тип груза является одним из наиболее востребованных в области по объемам перевозок, сообщила пресс-служба ГЖД.

