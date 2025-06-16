Первые субурбанские поезда, следующие по маршруту Киров – Чепецкая, начали свои рейсы 16 июня 2025 года.

11:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

16 июня 2025 года Горьковская железная дорога в сотрудничестве с АО «ВВППК» и министерством транспорта Кировской области открыли новый пригородный маршрут Киров – Чепецкая в рамках улучшения пригородного транспортного обслуживания. Этот маршрут связывает город на Вятке и Кирово-Чепецк.

«Мы непрерывно стремимся к расширению нашей маршрутной сети. В процессе реализации проекта по организации пригородного движения на участке Киров – Чепецкая, сотрудники ГЖД установили дополнительные платформы в Нововятском районе, оснащенные освещением для удобства ожидания поездов. Я уверен, что местные жители оценят этот новый маршрут, который расширит возможности в области городской мобильности», - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Пригородный поезд отправляется со станции Киров ежедневно в 05:10, 06:21, 18:05 и 19:03, а из Кирово-Чепецка в региональный центр можно отправиться в 06:33, 07:35, 19:05 и 19:53.

В маршруте предусмотрены остановки на о. п. 961 км (Луговая) и 971 км (Советская).

С 1 апреля 2025 года пассажиры пригородных поездов в Кировской области получили возможность оплатить проезд транспортной картой жителя Кировской области, бесконтактной банковской картой или с помощью мобильного телефона на базе Android. Достаточно приложить карту или телефон к терминалу в поезде и получить билет по выбранному тарифу с учетом дальности поездки.

Это решение направлено на улучшение комфорта для пассажиров пригородных поездов и избавление от необходимости посещать кассы или использовать устройства самообслуживания, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.