Празднование 20-летия с момента запуска корпоративного поезда "Поволжье", следующего по маршруту Казань - Санкт-Петербург.

15:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20 июня 2025 года в Казани прошло торжественное мероприятие, приуроченное к двадцатилетию первого рейса фирменного поезда № 133/134 «Поволжье». Этот поезд обслуживается на Горьковской железнодорожной магистрали и следует по маршруту Казань – Санкт-Петербург.

Праздничное событие было организовано Горьковской железнодорожной магистралью в сотрудничестве с Горьковским филиалом АО «ФПК». На перроне для гостей играл оркестр Культурного центра МВД по Республике Татарстан. В честь этого знаменательного события членам экипажа поезда были вручены памятные подарки.

«Фирменный поезд «Поволжье» отправился в свой первый рейс 20 лет назад, 20 июня 2005 года, в подарок к 1000-летию Казани. За это время поезд совершил более 5 тыс. рейсов и перевез около 6 млн пассажиров», – заявил начальник Горьковской железной дороги.

Поездка из Казани до Санкт-Петербурга занимает 21 час 25 минут, обратно – 19 часов 44 минуты. Поезд преодолевает почти 1,5 тыс. км за один рейс. Во время пути поезд останавливается на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас, Навашино, Тверь, Бологое и других.

В 2024 году в состав «Поволжья» были добавлены новые вагоны. Они оснащены системами климат-контроля, душами, пурифайерами, контейнерами для сортировки мусора и экологически безопасными туалетами. Каждое место оборудовано розетками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, светильниками и табличками с шрифтом Брайля.

В вагонах имеются детские купе. Нижние спальные места в таком купе могут быть преобразованы в удобные диваны, а столик выполнен в виде шахматной доски.

В составе поезда также присутствует вагон-бистро, где предлагаются блюда, приготовленные по новой модели общественного питания. Основная ее характеристика заключается в том, что все блюда приготавливаются на специализированных предприятиях, а в бистро их просто подогревают и подают. Это позволяет уменьшить время ожидания заказа, отметили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.