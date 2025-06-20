На Куйбышевской железной дороге за период с января по май текущего года наблюдается увеличение объема обработки трубной продукции на 57%

15:35

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Станции Куйбышевской железной дороги показали рост обработки трубной продукции на 57% в период с января по май 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это стало возможным благодаря участию Куйбышевской железной дороги в региональных проектах.

Причиной увеличения производства и обработки трубной продукции стали строительство и модернизация главных газопроводов и нефтепроводов, которые обеспечивают энергоснабжение регионов. Услуги по перевозке трубной продукции предоставляются не только на грузовых станциях, но и на общедоступных площадках с использованием автомобильных кранов и мобильных команд профессионалов.

География поставок материалов продолжает расширяться. В 2025 году эта работа проводится на 11 станциях Куйбышевской железной дороги. Большой выбор терминально-складских услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют предлагать эффективные транспортные решения, обслуживать постоянных клиентов и привлекать новых, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.