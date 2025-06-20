Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге за период с января по май текущего года наблюдается увеличение объема обработки трубной продукции на 57%

2025-06-20 15:35
На Куйбышевской железной дороге за период с января по май текущего года наблюдается увеличение объема обработки трубной продукции на 57%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Станции Куйбышевской железной дороги показали рост обработки трубной продукции на 57% в период с января по май 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это стало возможным благодаря участию Куйбышевской железной дороги в региональных проектах.

Причиной увеличения производства и обработки трубной продукции стали строительство и модернизация главных газопроводов и нефтепроводов, которые обеспечивают энергоснабжение регионов. Услуги по перевозке трубной продукции предоставляются не только на грузовых станциях, но и на общедоступных площадках с использованием автомобильных кранов и мобильных команд профессионалов.

География поставок материалов продолжает расширяться. В 2025 году эта работа проводится на 11 станциях Куйбышевской железной дороги. Большой выбор терминально-складских услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту позволяют предлагать эффективные транспортные решения, обслуживать постоянных клиентов и привлекать новых, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru