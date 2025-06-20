Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги и Санкт-Петербургский государственный экономический университет заключили договор о взаимодействии в области обучения специалистов.

2025-06-20 15:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе Петербургского международного экономического форума, который прошел 19 июня 2025 года, было подписано соглашение о сотрудничестве между Октябрьской железной дорогой и ФГБО УВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ). Сотрудничество будет направлено на развитие образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Целью соглашения является создание долгосрочных партнерских отношений и взаимоприемлемого сотрудничества, которое будет способствовать развитию образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности в областях, представляющих общий интерес. Это включает разработку и реализацию образовательных, научно-практических и научно-социальных программ, организацию практики, стажировок и трудоустройства студентов университета.

Соглашение подписали начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.

«Это больше, чем просто сотрудничество, это стратегическое партнерство, где академические знания сочетаются с реальными производственными задачами. В эпоху глобальных вызовов нам необходимо полагаться на наши собственные ресурсы, формировать систему подготовки нового поколения специалистов и продвигать научные исследования, укрепляя технологический суверенитет России. Для РЖД взаимодействие с университетами является основой кадровой стратегии: мы целенаправленно готовим специалистов будущего, сочетающих глубокую теоретическую подготовку с практическими навыками», - отметил Виктор Голомолзин, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

