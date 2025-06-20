С января по май 2025 года, количество пассажиров в пригородных поездах Кузбасса увеличилось на 13%

14:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года число пассажиров, выбравших для путешествий пригородные поезда в Кемеровской области, превысило 1,4 млн человек. Это на 13% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом отмечается рост числа пассажиров на всех маршрутах пригородного транспорта в регионе.

Также стало заметно, что пассажиры все чаще приобретают билеты через интернет-сервисы. За пять месяцев через чат-бот и приложения было куплено свыше 300 тыс. билетов, что составляет четверть от общего числа продаж. Это на 37% больше, чем в тот же период прошлого года.

Наиболее популярными направлениями для покупки билетов через цифровые сервисы стали Новокузнецк – Междуреченск, Новокузнецк – Мундыбаш и Тайга – Болотная.

Напоминаем, что билеты на пригородные поезда можно приобрести без контакта с кассиром, используя мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или чат-бот в Telegram через систему быстрых платежей (СБП).

Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.