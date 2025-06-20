Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май 2025 года, количество пассажиров в пригородных поездах Кузбасса увеличилось на 13%

2025-06-20 14:56
С января по май 2025 года, количество пассажиров в пригородных поездах Кузбасса увеличилось на 13%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года число пассажиров, выбравших для путешествий пригородные поезда в Кемеровской области, превысило 1,4 млн человек. Это на 13% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом отмечается рост числа пассажиров на всех маршрутах пригородного транспорта в регионе.

Также стало заметно, что пассажиры все чаще приобретают билеты через интернет-сервисы. За пять месяцев через чат-бот и приложения было куплено свыше 300 тыс. билетов, что составляет четверть от общего числа продаж. Это на 37% больше, чем в тот же период прошлого года.

Наиболее популярными направлениями для покупки билетов через цифровые сервисы стали Новокузнецк – Междуреченск, Новокузнецк – Мундыбаш и Тайга – Болотная.

Напоминаем, что билеты на пригородные поезда можно приобрести без контакта с кассиром, используя мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или чат-бот в Telegram через систему быстрых платежей (СБП).

Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru