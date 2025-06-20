Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение пяти месяцев нынешнего года в Томской области электрички осуществили перевозку свыше 125 тыс. пассажиров.

2025-06-20 14:51
В течение пяти месяцев нынешнего года в Томской области электрички осуществили перевозку свыше 125 тыс. пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года в Томской области количество перевезенных пригородными поездами пассажиров превысило 125 тыс., что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Во время праздничных дней, с 12 по 15 июня, более 9 тыс. пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов в Томской области, что на 13% больше, чем в эти же дни предыдущего года.

Также стоит отметить, что пассажиры все активнее пользуются онлайн-сервисами: за пять месяцев через чат-бот и приложения было куплено 15,5 тыс. билетов (14% от общего числа). Это на 17% больше, чем в январе – мае 2024 года.

Наиболее популярными маршрутами для покупки билетов через цифровые сервисы являются Сураново – Томск-1, Сураново – Томск-2, Томск-1 – Межениновка.

Напоминаем, что билеты на пригородные поезда можно приобрести без контакта с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и чат-бота в Telegram через систему быстрых платежей (СБП).

Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru