В течение пяти месяцев нынешнего года в Томской области электрички осуществили перевозку свыше 125 тыс. пассажиров.

14:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года в Томской области количество перевезенных пригородными поездами пассажиров превысило 125 тыс., что на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Во время праздничных дней, с 12 по 15 июня, более 9 тыс. пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов в Томской области, что на 13% больше, чем в эти же дни предыдущего года.

Также стоит отметить, что пассажиры все активнее пользуются онлайн-сервисами: за пять месяцев через чат-бот и приложения было куплено 15,5 тыс. билетов (14% от общего числа). Это на 17% больше, чем в январе – мае 2024 года.

Наиболее популярными маршрутами для покупки билетов через цифровые сервисы являются Сураново – Томск-1, Сураново – Томск-2, Томск-1 – Межениновка.

Напоминаем, что билеты на пригородные поезда можно приобрести без контакта с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и чат-бота в Telegram через систему быстрых платежей (СБП).

Дополнительную информацию о расписании движения поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.