Передвижная резиденция Деда Мороза открыта для посетителей в городе Сортавала

12:55

Сегодня на платформе «Морозная» станции Сортавала (Республика Карелия) состоялось торжественное открытие экспозиции «Передвижная резиденция Деда Мороза». В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов и мэр города Сортавала Сергей Крупин.

Представляя новый необычный музей, Дмитрий Пегов отметил, что проект «Поезд Деда Мороза» получил много отзывов с благодарностями, поэтому было принято решение об экспозиции сказочной резиденции в городе Сортавала, который объединяет спортивный, паломнический и железнодорожный туризм.

«Гости экспозиции смогут узнать больше о проекте, оставить свои отзывы и пожелания по его реализации. В этом году география поезда существенно увеличится, и ещё больше детей встретятся с Дедом Морозом» – подчеркнул он.

Необычный музей, состоящий из приемной зимнего волшебника, вагона ресторана и вагона-лавки, до следующего путешествия по стране будет стоять на платформе «Морозная» в городе Сортавала. Гости смогут посмотреть сказочное убранство поезда, выпить чаю в вагоне-ресторане, сделать памятные фотографии, приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы или отправить открытку Деду Морозу.

Время работы экспозиции с 08:45 утра до 20:15 вечера. Ее посещение возможно по билетам с экскурсионной программой или без нее. Стоимость билета от 150 рублей для детей и от 200 рублей – для взрослых. В свободном доступе для всех желающих вагон-ресторан с блюдами карельской и русской кухни и вагон-лавка, где можно приобрести памятные сувениры.

Купить билеты для посещения экспозиции без экскурсии можно в мобильной кассе поезда Деда Мороза, в поездах «Ласточка» Санкт-Петербург – Сортавала, в беспересадочных вагонах поезда Москва – Горный парк «Рускеала», а также в железнодорожных кассах Дирекции скоростного сообщения в Москве, Санкт-Петербурге и на станции Горный парк «Рускеала». А билет с экскурсией можно оформить на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Экскурсия по передвижной резиденции Деда Мороза».

Узнать подробности о поезде и расписание сеансов можно на сайте ОАО «ЖД».