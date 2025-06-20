Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году 800 студентов из Омска будут проходить стажировку на предприятиях Западно-Сибирской железной дороги.

2025-06-20 14:44
В 2025 году 800 студентов омских профильных учебных заведений пройдут обучающую и производственную практику на предприятиях ЗСЖД. Студенты Омского государственного университета путей сообщения, Омского техникума железнодорожного транспорта и Сибирского профессионального колледжа будут изучать профессии, связанные с железнодорожным транспортом.

Под руководством опытных наставников стажеры освоят основные технологические процессы таких специальностей, как электромонтер, электромеханик, слесарь по ремонту подвижного состава, монтер пути, приемосдатчик груза и багажа, составитель поездов, проводник, помощник машиниста, сигналист и другие.

Производственная практика является одним из ключевых этапов в подготовке специалистов. Полученный опыт помогает формировать начальные профессиональные навыки, отметила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

