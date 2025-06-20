Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Западно-Сибирская железнодорожная линия принимает на службу 340 студентов, окончивших профильные университеты и колледжи в Омске.

2025-06-20 14:38
Западно-Сибирская железнодорожная линия принимает на службу 340 студентов, окончивших профильные университеты и колледжи в Омске.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В текущем году Западно-Сибирская железная дорога в Омской области примет на работу 340 выпускников профильных вузов и колледжей. Это на 20% больше, по сравнению с 2024 годом. 60 из них проходили обучение по специальностям, востребованным на предприятиях магистрали.

Большая часть новых специалистов получила образование в Омском государственном университете путей сообщения и Омском колледже железнодорожного транспорта. В основном, молодые работники будут заняты в локомотивном и путевом хозяйствах, а также в отделах энергоснабжения, строительства, связи, автоматики и телемеханики.

Отметим, что сейчас на железной дороге в Омской области работают более 3,5 тыс. молодых специалистов до 35 лет, что составляет 35% от общего числа сотрудников предприятий магистрали, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru