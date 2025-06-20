Западно-Сибирская железнодорожная линия принимает на службу 340 студентов, окончивших профильные университеты и колледжи в Омске.

14:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В текущем году Западно-Сибирская железная дорога в Омской области примет на работу 340 выпускников профильных вузов и колледжей. Это на 20% больше, по сравнению с 2024 годом. 60 из них проходили обучение по специальностям, востребованным на предприятиях магистрали.

Большая часть новых специалистов получила образование в Омском государственном университете путей сообщения и Омском колледже железнодорожного транспорта. В основном, молодые работники будут заняты в локомотивном и путевом хозяйствах, а также в отделах энергоснабжения, строительства, связи, автоматики и телемеханики.

Отметим, что сейчас на железной дороге в Омской области работают более 3,5 тыс. молодых специалистов до 35 лет, что составляет 35% от общего числа сотрудников предприятий магистрали, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.