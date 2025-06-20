Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ПАО "РЖД" получило синдицированное финансирование от российских банков на общую сумму 19 миллиардов рублей с периодом погашения в 3 года.

2025-06-20 14:33
ПАО
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Открытое акционерное общество «РЖД» заключило соглашение о синдицированном займе на общую сумму 19 миллиардов рублей с периодом возврата 3 года. В операции участвовали 12 банков из России. Это первая с 2022 года открытая операция на российском рынке синдицированных займов с большим количеством кредиторов.

Соглашение о синдицированном займе на XXVIII Санкт-Петербургском международном экономическом форуме подписал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Синдицированный заем с российскими банками представляет собой новый инструмент финансирования для ОАО «РЖД», который позволяет привлечь новых кредиторов из числа малых и средних банков. Заем будет использован для финансирования инвестиционной программы и текущих операций компании.

Взаимодействие с банками через кредитного менеджера синдиката в рамках единого соглашения по принципу «одного окна» позволяет значительно упростить операционные процессы ОАО «РЖД», что является преимуществом финансирования через инструмент синдицированного займа.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru