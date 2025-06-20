ПАО "РЖД" получило синдицированное финансирование от российских банков на общую сумму 19 миллиардов рублей с периодом погашения в 3 года.

14:33

Открытое акционерное общество «РЖД» заключило соглашение о синдицированном займе на общую сумму 19 миллиардов рублей с периодом возврата 3 года. В операции участвовали 12 банков из России. Это первая с 2022 года открытая операция на российском рынке синдицированных займов с большим количеством кредиторов.

Соглашение о синдицированном займе на XXVIII Санкт-Петербургском международном экономическом форуме подписал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Синдицированный заем с российскими банками представляет собой новый инструмент финансирования для ОАО «РЖД», который позволяет привлечь новых кредиторов из числа малых и средних банков. Заем будет использован для финансирования инвестиционной программы и текущих операций компании.

Взаимодействие с банками через кредитного менеджера синдиката в рамках единого соглашения по принципу «одного окна» позволяет значительно упростить операционные процессы ОАО «РЖД», что является преимуществом финансирования через инструмент синдицированного займа.